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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и россии
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Следующим шагом станет дальнейшая встреча между лидерами на самом высоком уровне - Умеров о переговорах с рф

Киев • УНН

 • 576 просмотра

На переговорах с россией обсуждали обмен пленными и прекращение огня. Следующим шагом может стать встреча Зеленского и путина на самом высоком уровне.

Следующим шагом станет дальнейшая встреча между лидерами на самом высоком уровне - Умеров о переговорах с рф

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявил, что следующим шагом в переговорах с россией станет дальнейшая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Еще одним приоритетом в переговорах с россиянами были украинские пленные, передает УНН.

Хочу сказать, что Президент Зеленский отрядил нас сюда на переговоры. Нашим первым приоритетом были, конечно же, люди. Именно поэтому мы вели переговоры, чтобы достичь возможности обмена пленными. Тысяча на тысячу. Для нас очень важно, что нам удалось этого достичь, и это показывает, что мы сосредоточены на том, чтобы закончить войну 

- сказал Умеров во время брифинга по итогам переговоров с рф.

Он отметил, что второй целью переговоров было обсуждение прекращения огня.

Мы обменялись нашими мнениями, и наши команды будут работать над дальнейшими деталями. Третий приоритет - Президент ожидал обсуждений на высоком уровне здесь, поэтому, я думаю, что нашим следующим шагом станет дальнейшая встреча между лидерами на самом высоком уровне, и мы будем стремиться к этому следующему шагу. Поэтому хочу еще раз подтвердить, что Украина стремится к миру, Украина заботится о своих гражданах, и мы можем продолжать воевать, но в конечном итоге нам нужно закончить эту войну

 - добавил Умеров.

Напомним

В Стамбуле сегодня завершились переговоры между украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и российской, во главе которой стоял советник диктатора владимира путина владимир мединский. Стороны заявили, что достигли ряда договоренностей, в частности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Павел Башинский

Павел Башинский

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