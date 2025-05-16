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российская делегация выдвинула неприемлемые для Украины условия - МИД

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Российская делегация выдвинула новые, неприемлемые требования Украине на переговорах в Стамбуле. Украинская сторона настаивала на собственной позиции.

российская делегация выдвинула неприемлемые для Украины условия - МИД

Российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине новые требования, которые были неприемлемы для украинской делегации. Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, были ли новые требования от россии Украине, Тихий ответил, что "в принципе да".

Нам нужно сравнить, посмотреть на четкие документы, и поэтому, насколько я понимаю, да, были новые требования. Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были неприемлемы для украинской делегации. Мы держались своей позиции, вели свою линию, и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нас. То, что реально достичь 

- сказал Тихий.

Он подчеркнул, что если украинской делегации удалось реально договориться по одной позиции - обмену "1000 на 1000", то это уже очень важно, потому что это сделает счастливой не менее 1000 украинских семей.

Напомним

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявил, что следующим шагом в переговорах с россией станет дальнейшая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Еще одним приоритетом в переговорах с россиянами были украинские пленные.

Павел Башинский

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