российская делегация выдвинула неприемлемые для Украины условия - МИД

Российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине новые требования, которые были неприемлемы для украинской делегации. Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, были ли новые требования от россии Украине, Тихий ответил, что "в принципе да".

Нам нужно сравнить, посмотреть на четкие документы, и поэтому, насколько я понимаю, да, были новые требования. Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были неприемлемы для украинской делегации. Мы держались своей позиции, вели свою линию, и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нас. То, что реально достичь - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что если украинской делегации удалось реально договориться по одной позиции - обмену "1000 на 1000", то это уже очень важно, потому что это сделает счастливой не менее 1000 украинских семей.

Напомним

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявил, что следующим шагом в переговорах с россией станет дальнейшая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Еще одним приоритетом в переговорах с россиянами были украинские пленные.