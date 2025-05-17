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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
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У Зеленского нет "козырей": Трамп надеется, что именно после его встречи с путиным мирное соглашение будет заключено

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент США заявил, что вероятно запланирует встречу с путиным, после чего мирное соглашение будет заключено. Однако, если на переговорах в Турции результатов не будет, Трамп не исключил применения санкций.

У Зеленского нет "козырей": Трамп надеется, что именно после его встречи с путиным мирное соглашение будет заключено

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Fox News в пятницу, 16 мая заявил, что кремлевский правитель владимир путин "устал от войны" и стремится к договоренностям. Главным же препятствием на пути к миру американский лидер назвал отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского. Об этом информирует УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В ответ на реплику ведущего Брета Байера относительно того, что путина нет за столом переговоров, Трамп сказал что путин "за столом переговоров".

И он хотел этой встречи. Но я всегда чувствовал, что не может быть встречи без меня. С обеих сторон много ненависти. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы заключим соглашение. Мы должны встретиться. И я думаю, что мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди идут и встречаются, и все такое прочее. Стив Виткофф выполнил невероятную работу. Но это очень тяжелая работа. И это работа, которую, учитывая должность, я думаю, что я единственный, кто сможет ее выполнить. И я думаю, что мы сделаем это быстро. Я думаю, что путин устал от всего этого

- сказал Трамп.

Отвечая на прямой вопрос журналиста, считает ли он путина главным препятствием для достижения мира, глава Белого дома воздержался от обвинений в адрес президента рф. В то же время он сместил акцент на украинского лидера Владимира Зеленского.

Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет

- отметил президент США.

Он также в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично.

"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", – сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на россию – в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Трамп добавил, что успешно использовал этот рычаг давления в случае Венесуэлы и Ирана.

Я только что ввел это против Венесуэлы. Это называется вторичными санкциями. И я только что сделал это с Венесуэлой… Я только что сделал это с Ираном. По сути, если вы покупаете нефть у Ирана, вы не можете вести бизнес с Соединенными Штатами. И вы видите, как корабли просто покидают тот порт. Знаете, в Венесуэле это было замечательно

- пояснил глава Белого дома.

"путин зарабатывал состояния. Теперь у меня нефть упала, поэтому никто больше не зарабатывает состояния. И оно пойдет еще ниже", - пообещал Трамп в эфире Fox News.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около два часа от начала.    

После мирных переговоров между россией и Украиной президент Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что во время разговора было указано на важность санкций, если россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня и убийств.  

Пять пунктов: СМИ раскрыли российские требования, озвученные Мединским в Стамбуле17.05.25, 00:19 • 1364 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Кир Стармер
Фокс Ньюс
Белый дом
Линдси Грэм
Венесуэла
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
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