Зеленський не має "козирів": Трамп сподівається, що саме після його зустрічі з путіним мирну угоду буде укладено

Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю Fox News у п'ятницю, 16 травня заявив, що кремлівський правитель володимир путін "втомився від війни" і прагне домовленостей. Головною ж перешкодою на шляху до миру американський лідер назвав відсутність "козирів" у Володимира Зеленського. Про це інформує УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

У відповідь на репліку ведучого Брета Баєра стосовно того, що путіна немає за столом переговорів, Трамп сказав що путін "за столом переговорів".

І він хотів цієї зустрічі. Але я завжди відчував, що не може бути зустрічі без мене. З обох сторін багато ненависті. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми укладемо угоду. Ми повинні зустрітися. І я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше. Стів Віткофф виконав неймовірну роботу. Але це дуже важка робота. І це робота, яку, з огляду на посаду, я думаю, що я єдиний, хто зможе її виконати. І я думаю, що ми зробимо це швидко. Я думаю, що путін втомився від усього цього - сказав Трамп.

Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи вважає він путіна головною перешкодою для досягнення миру, глава Білого дому утримався від звинувачень на адресу президента рф. Водночас він змістив акцент на українського лідера Володимира Зеленського.

Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає - зазначив президент США.

Він також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.

Американський лідер заявив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Трамп додав, що успішно використав цей важіль тиску у випадку Венесуели й Ірану.

Я щойно запровадив це проти Венесуели. Це називається вторинними санкціями. І я щойно зробив це з Венесуелою… Я щойно зробив це з Іраном. По суті, якщо ви купуєте нафту в Ірану, ви не можете вести бізнес зі Сполученими Штатами. І ви бачите, як кораблі просто залишають той порт. Знаєте, у Венесуелі це було чудово - пояснив глава Білого дому.

"путін заробляв статки. Тепер у мене нафта впала, тож ніхто більше не заробляє статки. І воно піде ще нижче", - пообіцяв Трамп в ефірі Fox News.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.

П'ять пунктів: ЗМІ розкрили російські вимоги озвучені Мединським у Стамбулі