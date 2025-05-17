П'ять пунктів: ЗМІ розкрили російські вимоги озвучені Мединським у Стамбулі
Київ • УНН
Під час перемовин у Стамбулі 16 травня, росія висунула вимоги щодо нейтрального статусу України, відмови від репарацій та визнання російських територій. Також вимагала припинення вогню.
Під час перемовин у Стамбулі 16 травня очільник російської делегації Володимир Мединський озвучив представниками України низку максималістичних вимог з боку москви. Про це інформує видання Clash Report, передає УНН.
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За даними видання, глава російської делегації за столом переговорів з представниками України у Туреччині озвучив п'ять вимог:
Нейтральна Україна - жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі.
Відсутність репарацій - взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.
Права російськомовних - Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край "націоналістичній пропаганді".
Визнання територій - Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення росії на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим, і прагне міжнародного визнання.
Негайне припинення вогню - українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує росія.
Нагадаємо
У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.
Під час переговорів російська делегація висунула нові, неприйнятні вимоги. Зокрема, російська делегація погрожувала захопити Харківську та Сумську області.
Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати16.05.25, 17:31 • 91741 перегляд