П'ять пунктів: ЗМІ розкрили російські вимоги озвучені Мединським у Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі 16 травня очільник російської делегації Володимир Мединський озвучив представниками України низку максималістичних вимог з боку москви. Про це інформує видання Clash Report, передає УНН.

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За даними видання, глава російської делегації за столом переговорів з представниками України у Туреччині озвучив п'ять вимог:

Нейтральна Україна - жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі.

Відсутність репарацій - взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Права російськомовних - Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край "націоналістичній пропаганді".

Визнання територій - Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення росії на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим, і прагне міжнародного визнання.

Негайне припинення вогню - українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує росія.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Під час переговорів російська делегація висунула нові, неприйнятні вимоги. Зокрема, російська делегація погрожувала захопити Харківську та Сумську області.

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