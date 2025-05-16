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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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Переговори в Стамбулі: росія погрожувала захопити ще дві області України - The Economist

Київ • УНН

 • 494 перегляди

російська делегація на перемовинах у Стамбулі погрожувала захопити Харківську та Сумську області. Це може статися, якщо Україна не виведе війська з чотирьох частково окупованих регіонів.

Переговори в Стамбулі: росія погрожувала захопити ще дві області України - The Economist

Представники російської делегації під час переговорів у Стамбулі погрожували захопити ще дві області України. Про це повідомив у соцмережі "Х" репортер The Economist Олівер Керролл, передає УНН.

Деталі

За словами репортера, росіяни погрожували повністю захопити Харківську і Сумську області, якщо Україна не виведе свої війська з територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей, які кремль частково окупував і включив в конституцію рф ще в 2022 році.

Добре обізнане джерело повідомило мені, що росія заявила, що погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів областей, які вона навіть не повністю контролює. москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську

– заявив Керрол.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними".

Водночас, як зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста. Він також закликав до жорсткого примусу рф до миру.

Цю позицію підтвердив і голова російської делегації володимир мединський. Під час переговорів він заявив, що кремль готовий воювати, скільки буде потрібно. У якості прикладу він навів російсько-шведську війну, яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 роки.

Євген Устименко

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