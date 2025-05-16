Переговоры в Стамбуле: россия угрожала захватить еще две области Украины - The Economist

Представители российской делегации во время переговоров в Стамбуле угрожали захватить еще две области Украины. Об этом сообщил в соцсети "Х" репортер The Economist Оливер Кэрролл, передает УНН.

Детали

По словам репортера, россияне угрожали полностью захватить Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет свои войска с территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, которые кремль частично оккупировал и включил в конституцию рф еще в 2022 году.

Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" регионов областей, которые она даже не полностью контролирует. москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую – заявил Кэррол.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились примерно через два часа после начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными".

В то же время, как отметил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города. Он также призвал к жесткому принуждению рф к миру.

Эту позицию подтвердил и глава российской делегации владимир мединский. Во время переговоров он заявил, что кремль готов воевать, сколько потребуется. В качестве примера он привел российско-шведскую войну, которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 годы.