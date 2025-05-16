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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13750 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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росія не хоче реальних переговорів підмінюючи їх явними імітаційними діями - Подоляк

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Радник Офісу президента України заявив, що росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста. Він закликав до жорсткого примусу рф до миру.

росія не хоче реальних переговорів підмінюючи їх явними імітаційними діями - Подоляк

росія не зацікавлена в реальних мирних переговорах і продовжує вести війну, поєднуючи дипломатичну імітацію з атаками на українські міста. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в Telegram, підбиваючи попередні підсумки мирних переговорів у Туреччині, передає УНН.

Деталі

Попередні висновки… росія не хоче реальних, фундаментальних переговорів (що завжди було очевидно), підмінюючи їх явними імітаційними діями…

- пише Подоляк.

росія (особисто путін) не хоче закінчення війни, оскільки не може запропонувати альтернативу власним масовим воєнним злочинцям і не хоче повертати їх на свою територію... 

- додав радник ОП.

Також він уточнив, що росія, відправивши на переговорний процес у Туреччину делегацію низького статусу, продемонструвала, як вона навмисно ображає посередників.

росія явно затягує час, водночас із низькорівневою делегацією відправляючи по Україні десятки дронів і ракет (по великих містах)

- зазначив Подоляк.

Висновок простий: необхідна остаточна відмова від ілюзій щодо договороспроможності суб'єкта путіна, жорсткий примус росії до миру, новий санкційний режим

- йдеться в дописі.

Зокрема, Подоляк пропонує:

  • санкції проти тіньового нафтового флоту рф і логістичних компаній;
    • боротьбу з центрами обходу санкцій на Кавказі, в Центральній Азії й на Близькому Сході;
      • розширення санкційного режиму щодо «росатому» і «роскосмосу»;
        • санкції проти центробанку рф і всієї її банківської системи.

          Нагадаємо

          У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

          Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними".

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

          ВійнаПолітикаНовини Світу
          Михайло Подоляк
          Стамбул
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