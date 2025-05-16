росія не хоче реальних переговорів підмінюючи їх явними імітаційними діями - Подоляк
Київ • УНН
Радник Офісу президента України заявив, що росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста. Він закликав до жорсткого примусу рф до миру.
росія не зацікавлена в реальних мирних переговорах і продовжує вести війну, поєднуючи дипломатичну імітацію з атаками на українські міста. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в Telegram, підбиваючи попередні підсумки мирних переговорів у Туреччині, передає УНН.
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Попередні висновки… росія не хоче реальних, фундаментальних переговорів (що завжди було очевидно), підмінюючи їх явними імітаційними діями…
росія (особисто путін) не хоче закінчення війни, оскільки не може запропонувати альтернативу власним масовим воєнним злочинцям і не хоче повертати їх на свою територію...
Також він уточнив, що росія, відправивши на переговорний процес у Туреччину делегацію низького статусу, продемонструвала, як вона навмисно ображає посередників.
росія явно затягує час, водночас із низькорівневою делегацією відправляючи по Україні десятки дронів і ракет (по великих містах)
Висновок простий: необхідна остаточна відмова від ілюзій щодо договороспроможності суб'єкта путіна, жорсткий примус росії до миру, новий санкційний режим
Зокрема, Подоляк пропонує:
- санкції проти тіньового нафтового флоту рф і
логістичних компаній;
- боротьбу з центрами обходу санкцій на Кавказі, в
Центральній Азії й на Близькому Сході;
- розширення санкційного режиму щодо «росатому» і «роскосмосу»;
- санкції проти центробанку рф і всієї її банківської
системи.
Нагадаємо
У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.
Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними".