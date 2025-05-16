россия не хочет реальных переговоров, подменяя их явными имитационными действиями - Подоляк
Киев • УНН
Советник Офиса президента Украины заявил, что россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города. Он призвал к жесткому принуждению рф к миру.
россия не заинтересована в реальных мирных переговорах и продолжает вести войну, сочетая дипломатическую имитацию с атаками на украинские города. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram, подводя предварительные итоги мирных переговоров в Турции, передает УНН.
Детали
Предварительные выводы… россия не хочет реальных, фундаментальных переговоров (что всегда было очевидно), подменяя их явными имитационными действиями…
россия (лично путин) не хочет окончания войны, поскольку не может предложить альтернативу собственным массовым военным преступникам и не хочет возвращать их на свою территорию...
Также он уточнил, что россия, отправив на переговорный процесс в Турцию делегацию низкого статуса, продемонстрировала, как она намеренно оскорбляет посредников.
россия явно затягивает время, одновременно с низкоуровневой делегацией отправляя по Украине десятки дронов и ракет (по крупным городам)
Вывод прост: необходим окончательный отказ от иллюзий относительно договороспособности субъекта путина, жесткое принуждение россии к миру, новый санкционный режим
В частности, Подоляк предлагает:
- санкции против теневого нефтяного флота рф и
логистических компаний;
- борьбу с центрами обхода санкций на Кавказе, в
Центральной Азии и на Ближнем Востоке;
- расширение санкционного режима в отношении «росатома» и «роскосмоса»;
- санкции против центробанка рф и всей ее банковской
системы.
Напомним
В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились спустя около двух часов после начала.
Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными".