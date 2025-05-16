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На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров
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россия не хочет реальных переговоров, подменяя их явными имитационными действиями - Подоляк

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Советник Офиса президента Украины заявил, что россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города. Он призвал к жесткому принуждению рф к миру.

россия не хочет реальных переговоров, подменяя их явными имитационными действиями - Подоляк

россия не заинтересована в реальных мирных переговорах и продолжает вести войну, сочетая дипломатическую имитацию с атаками на украинские города. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram, подводя предварительные итоги мирных переговоров в Турции, передает УНН.

Детали

Предварительные выводы… россия не хочет реальных, фундаментальных переговоров (что всегда было очевидно), подменяя их явными имитационными действиями…

- пишет Подоляк.

россия (лично путин) не хочет окончания войны, поскольку не может предложить альтернативу собственным массовым военным преступникам и не хочет возвращать их на свою территорию... 

- добавил советник ОП.

Также он уточнил, что россия, отправив на переговорный процесс в Турцию делегацию низкого статуса, продемонстрировала, как она намеренно оскорбляет посредников.

россия явно затягивает время, одновременно с низкоуровневой делегацией отправляя по Украине десятки дронов и ракет (по крупным городам)

- отметил Подоляк.

Вывод прост: необходим окончательный отказ от иллюзий относительно договороспособности субъекта путина, жесткое принуждение россии к миру, новый санкционный режим

- говорится в заметке.

В частности, Подоляк предлагает:

  • санкции против теневого нефтяного флота рф и логистических компаний;
    • борьбу с центрами обхода санкций на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке;
      • расширение санкционного режима в отношении «росатома» и «роскосмоса»;
        • санкции против центробанка рф и всей ее банковской системы.

          Напомним

          В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились спустя около двух часов после начала.

          Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными".

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          ВойнаполитикаНовости Мира
          Михаил Подоляк
          Стамбул
          Турция
          Украина
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