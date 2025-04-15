Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.
Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.
Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.
США активно працюють над вирішенням питань щодо України, переходячи від розмов до конкретних дій. Переговори США та росії щодо деталей припинення вогню відбудуться 23 березня.
Україна підготує для США перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які росія не повинна обстрілювати. Зустріч делегацій відбудеться в Саудівській Аравії найближчими днями.
Заплановані переговори між США та росією в Саудівській Аравії будуть двосторонніми. Україна не планує брати участь.
Михайло Подоляк розповів, що Трамп запропонує путіну 30-денне перемир'я, а путін вимагатиме припинити постачання зброї Україні.
Згідно з опитуванням КМІС, 50% українців не готові відмовлятися від територій заради миру з росією, навіть якщо війна триватиме довше. Більшість вважає, що мета рф - геноцид.
Михайло Подоляк заявив, що 30-денне перемир'я не гарантує безпеку та не розблокує вибори. Для цього потрібні переговори, спостерігачі та стабільне припинення вогню.
Прем'єр-міністр України заявив, що "план Б" не розглядається, єдиний варіант - перемога та виживання. У разі припинення підтримки з боку ЄС та США Україна продовжить боротьбу за перемогу.
Радник ОП окреслив три ключові кроки щодо компенсації призупинення військової допомоги від США. План включає аудит наявних програм та пошук альтернативних джерел постачання зброї.
Радник глави ОП заявив про необхідність збільшення постачання озброєнь після підписання угоди про рідкоземельні метали. Угода між США та Україною буде підписана 28 лютого під час зустрічі президентів.
Угода про рідкоземельні мінерали між Україною та США може бути підписана у Вашингтоні за обов'язкової присутності президентів. Документ передбачає інвестиції та нагадує "план Маршала".
Радник ОП заявив про необхідність відновлення програм постачання військової допомоги від США. За його словами, наразі діють лише програми, проголосовані за каденції Байдена, а нових поки немає.
В ОП продовжують роботу над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.
Радник глави ОП назвав три можливі причини послаблення впливу США у світовій політиці. Подоляк вважає, що Вашингтон добровільно віддає лідерство hосії у глобальних процесах.
Радник ОП заявив, що ЄС потрібно лише 0,2% ВВП для подолання розриву у військових витратах з рф.
росія системно придушує релігійні громади на окупованих територіях України, перетворюючи храми на склади зброї. За три роки окупанти зруйнували 630 храмів та вбили близько 50 священнослужителів.
Радник глави ОП заявив, що переговори з рф можливі лише після того, як вона зрозуміє свої економічні втрати. Процес відбуватиметься на умовах консенсусу між Європою, США та Україною.
Радник голови ОП критикує західні медіа за публікації про примус України до невигідних переговорів з рф. Подоляк вважає це стимулюванням агресора та приниженням міжнародного права.
Посол Ізраїлю в Україні підтвердив співпрацю між країнами щодо протидії іранським дронам. Ізраїль вивчає українські технології, розроблені під час війни, для власного використання.
Радник голови ОП закликав Ізраїль використати свій вплив для посилення підтримки України. Михайло Подоляк також відзначив правильність жорсткої та безкомпромісної політики Ізраїлю на міжнародній арені.
Президент Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у Верховну Раду.
Радник глави ОП заявив, що План перемоги України базується на фактах, а не теорії.
Радник глави ОП повідомив, що 70% снарядів і мін на фронті - північнокорейського виробництва. Подоляк закликав партнерів пояснити, чому Україна має воювати з обмеженнями та дефіцитом зброї.
Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, де очікується представлення Плану перемоги. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.
Український посол у Німеччині анонсував публікацію Плану перемоги України. План включатиме військові, дипломатичні та економічні кроки для змушення рф до переговорів.
Україна проводить ротацію військ та збільшує резерви. росія зазнає великих втрат, використовуючи засуджених та іноземців для поповнення лав.
Президент Зеленський заявив про продовження презентації Плану перемоги міжнародним партнерам. Наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами для посилення позицій України та досягнення справжнього миру.
Радник глави ОП анонсував представлення Плану перемоги президентом Зеленським. План міститиме деталі програми примусу та позиції України щодо переговорного процесу.