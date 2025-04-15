Михайло Подоляк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22773 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145585 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132881 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130020 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131187 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194485 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77141 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164314 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116126 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Китайські найманці у війні проти України: дії Києва змушують Пекін реагувати - Подоляк

Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.

Війна • 12 квітня, 18:14 • 3467 перегляди

Зеленський озвучив головні рішення, ухвалені на саміті "Коаліції охочих"

Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.

Війна • 28 березня, 14:30 • 35182 перегляди

Європа зацікавлена у безпекових гарантіях для України: Подоляк підсумував зустріч "коаліції охочих" у Парижі

Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.

Війна • 28 березня, 10:14 • 37529 перегляди

Робота на найвищому рівні: США готові до рішучих дій у контексті України

США активно працюють над вирішенням питань щодо України, переходячи від розмов до конкретних дій. Переговори США та росії щодо деталей припинення вогню відбудуться 23 березня.

Війна • 20 березня, 08:45 • 13315 перегляди

Зеленський про список об'єктів, по яких рф не повинна бити: підготуємо до зустрічі з США

Україна підготує для США перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які росія не повинна обстрілювати. Зустріч делегацій відбудеться в Саудівській Аравії найближчими днями.

Війна • 20 березня, 07:35 • 16597 перегляди

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Заплановані переговори між США та росією в Саудівській Аравії будуть двосторонніми. Україна не планує брати участь.

Війна • 19 березня, 16:27 • 40958 перегляди

Подоляк спрогнозував, про що говоритимуть Трамп і путін

Михайло Подоляк розповів, що Трамп запропонує путіну 30-денне перемир'я, а путін вимагатиме припинити постачання зброї Україні.

Війна • 18 березня, 13:52 • 16273 перегляди

Половина українців не готові йти на територіальні поступки - опитування

Згідно з опитуванням КМІС, 50% українців не готові відмовлятися від територій заради миру з росією, навіть якщо війна триватиме довше. Більшість вважає, що мета рф - геноцид.

Суспільство • 14 березня, 09:40 • 23073 перегляди

"Ситуація буде непередбачуваною": в ОП відкинули можливість виборів у разі 30-денного перемир'я

Михайло Подоляк заявив, що 30-денне перемир'я не гарантує безпеку та не розблокує вибори. Для цього потрібні переговори, спостерігачі та стабільне припинення вогню.

Війна • 14 березня, 08:58 • 30098 перегляди

"План Б" ми не розглядаємо, лише перемога: Шмигаль про дії України у разі припинення допомоги партнерів

Прем'єр-міністр України заявив, що "план Б" не розглядається, єдиний варіант - перемога та виживання. У разі припинення підтримки з боку ЄС та США Україна продовжить боротьбу за перемогу.

Війна • 4 березня, 12:01 • 20888 перегляди

В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США

Радник ОП окреслив три ключові кроки щодо компенсації призупинення військової допомоги від США. План включає аудит наявних програм та пошук альтернативних джерел постачання зброї.

Війна • 4 березня, 10:39 • 42770 перегляди

Подоляк: "Після угоди про рідкоземельні метали потрібно розблокувати більше озброєнь для України"

Радник глави ОП заявив про необхідність збільшення постачання озброєнь після підписання угоди про рідкоземельні метали. Угода між США та Україною буде підписана 28 лютого під час зустрічі президентів.

Війна • 28 лютого, 10:11 • 26360 перегляди
Ексклюзив

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

Угода про рідкоземельні мінерали між Україною та США може бути підписана у Вашингтоні за обов'язкової присутності президентів. Документ передбачає інвестиції та нагадує "план Маршала".

Економіка • 23 лютого, 12:42 • 60302 перегляди

Подоляк: потрібно відновити програми постачання "мілітарної" допомоги від США

Радник ОП заявив про необхідність відновлення програм постачання військової допомоги від США. За його словами, наразі діють лише програми, проголосовані за каденції Байдена, а нових поки немає.

Війна • 21 лютого, 11:03 • 23892 перегляди

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: продовжується робота над нею

В ОП продовжують роботу над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Економіка • 21 лютого, 10:43 • 131318 перегляди

Подоляк розкритикував США за відмову від глобального лідерства на користь рф

Радник глави ОП назвав три можливі причини послаблення впливу США у світовій політиці. Подоляк вважає, що Вашингтон добровільно віддає лідерство hосії у глобальних процесах.

Політика • 19 лютого, 16:22 • 27929 перегляди

"Дефіцит рішучості": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо політики ЄС

Радник ОП заявив, що ЄС потрібно лише 0,2% ВВП для подолання розриву у військових витратах з рф.

Війна • 18 лютого, 14:02 • 28959 перегляди

Катують, викрадають та руйнують: як окупанти нищать релігійні громади

росія системно придушує релігійні громади на окупованих територіях України, перетворюючи храми на склади зброї. За три роки окупанти зруйнували 630 храмів та вбили близько 50 священнослужителів.

Суспільство • 6 лютого, 14:03 • 48759 перегляди

В ОП пояснили, за яких умов можливий переговорний процес з рф

Радник глави ОП заявив, що переговори з рф можливі лише після того, як вона зрозуміє свої економічні втрати. Процес відбуватиметься на умовах консенсусу між Європою, США та Україною.

Війна • 23 січня, 19:25 • 61726 перегляди

Подоляк про публікації у західних ЗМІ із закликами до переговорів: дивно примушувати Україну до миру на невігідних умовах

Радник голови ОП критикує західні медіа за публікації про примус України до невигідних переговорів з рф. Подоляк вважає це стимулюванням агресора та приниженням міжнародного права.

Війна • 14 листопада, 14:10 • 21292 перегляди

Ізраїль вивчає український досвід боротьби з іранськими дронами - посол

Посол Ізраїлю в Україні підтвердив співпрацю між країнами щодо протидії іранським дронам. Ізраїль вивчає українські технології, розроблені під час війни, для власного використання.

Війна • 13 листопада, 18:42 • 33010 перегляди

Ізраїль буде мати необмежений вплив на нову адміністрацію США - Подоляк 

Радник голови ОП закликав Ізраїль використати свій вплив для посилення підтримки України. Михайло Подоляк також відзначив правильність жорсткої та безкомпромісної політики Ізраїлю на міжнародній арені.

Війна • 13 листопада, 17:47 • 28035 перегляди

"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР

Президент Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у Верховну Раду.

Війна • 16 жовтня, 09:26 • 58755 перегляди

ОП: план перемоги - не теоретична модель, а фактологічна інформація

Радник глави ОП заявив, що План перемоги України базується на фактах, а не теорії.

Війна • 15 жовтня, 19:12 • 41324 перегляди

В ОП заявили, що 70% боєприпасів, які рф використовує на фронті, - північнокорейські

Радник глави ОП повідомив, що 70% снарядів і мін на фронті - північнокорейського виробництва. Подоляк закликав партнерів пояснити, чому Україна має воювати з обмеженнями та дефіцитом зброї.

Війна • 15 жовтня, 18:12 • 30784 перегляди

Зеленський в середу виступить у ВР, де може представити План перемоги

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня, де очікується представлення Плану перемоги. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.

Війна • 14 жовтня, 14:49 • 17371 перегляди

План перемоги України скоро буде опубліковано - посол в Німеччині

Український посол у Німеччині анонсував публікацію Плану перемоги України. План включатиме військові, дипломатичні та економічні кроки для змушення рф до переговорів.

Війна • 14 жовтня, 13:29 • 13661 перегляди

Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк

Україна проводить ротацію військ та збільшує резерви. росія зазнає великих втрат, використовуючи засуджених та іноземців для поповнення лав.

Війна • 14 жовтня, 09:30 • 12676 перегляди

Цього тижня Україна продовжить знайомити партнерів з Планом перемоги - Зеленський

Президент Зеленський заявив про продовження презентації Плану перемоги міжнародним партнерам. Наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами для посилення позицій України та досягнення справжнього миру.

Війна • 13 жовтня, 18:01 • 46002 перегляди

Зеленський презентує українцям План перемоги найближчими днями - Подоляк

Радник глави ОП анонсував представлення Плану перемоги президентом Зеленським. План міститиме деталі програми примусу та позиції України щодо переговорного процесу.

Війна • 12 жовтня, 19:51 • 34321 перегляди