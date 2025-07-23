Прорив у переговорах з рф можливий лише за умови санкційного та військового тиску - Подоляк

Без потужного військового та санкційного тиску на кремль реального прориву в переговорах не буде. Водночас стамбульський формат відіграє важливу гуманітарну роль та готує ґрунт для майбутніх переговорів на рівні лідерів. Про це написав у Telegram радник Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Реального прориву в переговорах із росією не станеться, доки кремль не відчує потужного санкційного та військового примусу - заявив він.

За словами Подоляка, це "чітко розуміють наші американські та європейські партнери". Тому зараз, як він підкреслює, у центрі уваги – посилення тиску на рф паралельно з розширенням спроможностей України завдавати ударів по військових об’єктах ворога на його території.

Втім, стамбульський формат має важливі й конкретні цілі. Перша – обмін полоненими. Два попередні раунди дали змогу значно збільшити кількість звільнених українців, зокрема й цивільних. Друга – повернення депортованих дітей. Ця гуманітарна місія має стати ключовим пунктом обговорення. Третя – підготовка майбутніх переговорів на рівні лідерів - додав радник.

Він підкреслив, що остаточні рішення у кремлі ухвалює лише одна особа, маючи на увазі путіна. Тож, завершення війни можливе лише за прямої участі керівників двох держав.

Стамбул – це ще один крок до реалістичних рішень, і українська делегація працюватиме саме на такий результат - підсумував Подоляк.

Як УНН дізнався із власних джерел, делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією.

Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00.