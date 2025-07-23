Прорив у переговорах з рф можливий лише за умови санкційного та військового тиску - Подоляк
Київ • УНН
Михайло Подоляк заявив, що реальний прорив у переговорах з росією можливий лише за потужного військового та санкційного тиску. Стамбульський формат відіграє гуманітарну роль та готує ґрунт для майбутніх переговорів на рівні лідерів.
Без потужного військового та санкційного тиску на кремль реального прориву в переговорах не буде. Водночас стамбульський формат відіграє важливу гуманітарну роль та готує ґрунт для майбутніх переговорів на рівні лідерів. Про це написав у Telegram радник Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
Реального прориву в переговорах із росією не станеться, доки кремль не відчує потужного санкційного та військового примусу
За словами Подоляка, це "чітко розуміють наші американські та європейські партнери". Тому зараз, як він підкреслює, у центрі уваги – посилення тиску на рф паралельно з розширенням спроможностей України завдавати ударів по військових об’єктах ворога на його території.
Втім, стамбульський формат має важливі й конкретні цілі. Перша – обмін полоненими. Два попередні раунди дали змогу значно збільшити кількість звільнених українців, зокрема й цивільних. Друга – повернення депортованих дітей. Ця гуманітарна місія має стати ключовим пунктом обговорення. Третя – підготовка майбутніх переговорів на рівні лідерів
Він підкреслив, що остаточні рішення у кремлі ухвалює лише одна особа, маючи на увазі путіна. Тож, завершення війни можливе лише за прямої участі керівників двох держав.
Стамбул – це ще один крок до реалістичних рішень, і українська делегація працюватиме саме на такий результат
Як УНН дізнався із власних джерел, делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією.
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00.