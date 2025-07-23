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Українська делегація вже почала роботу в Туреччині - джерело

Київ • УНН

 • 2198 перегляди

Делегація України прибула до Туреччини для переговорів з росією, які розпочнуться близько 19:00. Зустріч у Стамбулі запланована на середу, 23 липня, під керівництвом Рустема Умєрова.

Українська делегація вже почала роботу в Туреччині - джерело

Делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією, повідомляє УНН з посиланням на джерело.

Деталі

За інформацією джерела, делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією та вже почала працювати.

Доповнення

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що чергова зустріч із російською стороною у Стамбулі планується на середу, 23 липня. Глава держави додав, що українську делегацію очолить глава Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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