Українська делегація вже почала роботу в Туреччині - джерело
Київ • УНН
Делегація України прибула до Туреччини для переговорів з росією, які розпочнуться близько 19:00. Зустріч у Стамбулі запланована на середу, 23 липня, під керівництвом Рустема Умєрова.
Делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією, повідомляє УНН з посиланням на джерело.
Деталі
За інформацією джерела, делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією та вже почала працювати.
Доповнення
Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що чергова зустріч із російською стороною у Стамбулі планується на середу, 23 липня. Глава держави додав, що українську делегацію очолить глава Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.