Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що чергова зустріч із російською стороною у Стамбулі планується на середу, 23 липня. Глава держави додав, що українську делегацію очолить глава Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Про те, чого варто очікувати від цієї зустрічі та якими були результати попередніх - розповідає УНН.

Третій тур переговорів у Стамбулі

"Я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна готова до продовження переговорів з росією, очікуючи конструктивного діалогу та мандату для вирішення важливих питань. Наша держава пропонуватиме зустріч на рівні лідерів за участі Зеленського, путіна, Трампа, європейських лідерів та Ердогана.

"Ми наполягаємо на перемир'ї. Дуже важливо, ... щоби інша сторона мала мандат обговорювати важливі питання: закінчення війни, досягнення перемир'я. Поки що ми цього не бачимо. Тому у нас була пропозиція, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання – провести зустріч на рівні Зеленський – путін за участі президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана і ми вважаємо, що такі зустрічі позитивно вплинуть на подальшу динаміку перемовного процесу", - підсумував він.

Туреччина також висловила сподівання, що цього тижня у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між Україною та росією. Глава МЗС країни Хакан Фідан зазначив, що мета Стамбула - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною.

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"Туреччина усвідомлює свою регіональну відповідальність на найвищому рівні, водночас розвиваючи дружбу у віддалених географічних регіонах. Цього тижня в Стамбулі відбудеться інтенсивний дипломатичний рух. Ми сподіваємося, що цього тижня відбудеться 3-й раунд переговорів між росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною", - сказав Фідан.

Позиція російської сторони

У кремлі заявили, що для організації можливої зустрічі між президентами України та росії необхідна ґрунтовна підготовка. Говорити про перемовини на високому рівні поки зарано, проте є надія, що третій раунд переговорів відбудеться цього тижня.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росії та Україні належить провести підготовчу роботу, перш ніж обговорити можливу зустріч лідерів двох країн.

"Тема переговорів є досить складною. Крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті найбільші проєкти меморандумів, якими обмінювалися у ході другого раунду. Тому спочатку слід багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та вищому рівнях", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч путіна і Зеленського.

При цьому речник диктатора рф не став уточнювати, у який день може пройти третій раунд переговорів росії та України в Стамбулі.

"Сподіваємося, що буде на цьому тижні", - коротко сказав Пєсков.

Попередні раунди переговорів у Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що зустрічі української і російської делегацій у Стамбулі призвели до обмежених результатів у гуманітарному треку, зокрема в плані обміну полоненими. Що стосується інших напрямків переговорів, то вони не просунулися через деструктивну позицію росіян.

Відбулися зустрічі в Стамбулі. Я там перебував, бачив, як усе відбувається. Ці зустрічі призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, який для нас є важливим, але окрім гуманітарного треку обміну полоненими інших результатів у цієї зустрічі не було. Причиною цього була неконструктивна позиція російської федерації - повідомив Тихий.

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Тодішній міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що під час другого туру перемовин сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

"Ми домовилися про обміни... Ми зосереджуємось на тяжкопоранених. Фокус – на молоді. Також – обмін тілами загиблих...", – сказав міністр оборони під час брифінгу.

Інформацію про обмін полоненими підтвердив і Президент України Володимир Зеленський.

Під час першого туру переговорів, який відбувся 16 травня російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні нові вимоги, які були неприйнятні для української делегації. За словами Георгія Тихого, українська сторона трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.

Тихий тоді наголосив, що українській делегації вдалося реально домовитися щодо однієї позиції - обміну "1000 на 1000", то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливою щонайменше 1000 українських родин.

При цьому на обох раундах переговорів у Стамбулі (16 травня і 2 червня), російська делегація фактично зривала процес, виголошуючи лише свої ультиматуми. Чи вдасться під час третього раунду Стамбульських перемовин просунутися в напрямку важливих політичних рішень – стане відомо вже незабаром.

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