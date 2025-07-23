$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
06:28 • 18126 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 22085 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 33710 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 54217 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 100326 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 104253 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 96717 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 77101 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 74826 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 53505 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярнi новини
Ворожа атака залишила частину Сум без світла22 липня, 23:15 • 19296 перегляди
Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу23 липня, 00:01 • 16273 перегляди
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 17539 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу03:12 • 29177 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 38674 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 18079 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 39738 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 137811 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 186066 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 181077 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Туреччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 66317 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 192670 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 283936 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 294613 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 287749 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Шахед-136
Financial Times
Airbus A320 серії
Dragon 2

Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати

Київ • УНН

 • 18073 перегляди

Президент Зеленський анонсував третій раунд переговорів з РФ у Стамбулі 23 липня, українську делегацію очолить Рустем Умєров. Україна наполягає на перемир'ї та пропонує зустріч лідерів за участі міжнародних посередників.

Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що чергова зустріч із російською стороною у Стамбулі планується на середу, 23 липня. Глава держави додав, що українську делегацію очолить глава Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Про те, чого варто очікувати від цієї зустрічі та якими були результати попередніх - розповідає УНН.

Третій тур переговорів у Стамбулі

"Я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський: очікуються кілька етапів обмінів на виконання стамбульських домовленостей22.07.25, 12:55 • 2736 переглядiв

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна готова до продовження переговорів з росією, очікуючи конструктивного діалогу та мандату для вирішення важливих питань. Наша держава пропонуватиме зустріч на рівні лідерів за участі Зеленського, путіна, Трампа, європейських лідерів та Ердогана.

"Ми наполягаємо на перемир'ї. Дуже важливо, ... щоби інша сторона мала мандат обговорювати важливі питання: закінчення війни, досягнення перемир'я. Поки що ми цього не бачимо. Тому у нас була пропозиція, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання – провести зустріч на рівні Зеленський – путін за участі президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана і ми вважаємо, що такі зустрічі позитивно вплинуть на подальшу динаміку перемовного процесу", - підсумував він.

Туреччина також висловила сподівання, що цього тижня у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між Україною та росією. Глава МЗС країни Хакан Фідан зазначив, що мета Стамбула - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною.

Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський21.07.25, 18:58 • 40427 переглядiв

"Туреччина усвідомлює свою регіональну відповідальність на найвищому рівні, водночас розвиваючи дружбу у віддалених географічних регіонах. Цього тижня в Стамбулі відбудеться інтенсивний дипломатичний рух. Ми сподіваємося, що цього тижня відбудеться 3-й раунд переговорів між росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною", - сказав Фідан.

Позиція російської сторони

У кремлі заявили, що для організації можливої зустрічі між президентами України та росії необхідна ґрунтовна підготовка. Говорити про перемовини на високому рівні поки зарано, проте є надія, що третій раунд переговорів відбудеться цього тижня.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росії та Україні належить провести підготовчу роботу, перш ніж обговорити можливу зустріч лідерів двох країн.

"Тема переговорів є досить складною. Крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті найбільші проєкти меморандумів, якими обмінювалися у ході другого раунду. Тому спочатку слід багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та вищому рівнях", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч путіна і Зеленського.

При цьому речник диктатора рф не став уточнювати, у який день може пройти третій раунд переговорів росії та України в Стамбулі.

"Сподіваємося, що буде на цьому тижні", - коротко сказав Пєсков.

Попередні раунди переговорів у Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що зустрічі української і російської делегацій у Стамбулі призвели до обмежених результатів у гуманітарному треку, зокрема в плані обміну полоненими. Що стосується інших напрямків переговорів, то вони не просунулися через деструктивну позицію росіян.

Відбулися зустрічі в Стамбулі. Я там перебував, бачив, як усе відбувається. Ці зустрічі призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, який для нас є важливим, але окрім гуманітарного треку обміну полоненими інших результатів у цієї зустрічі не було. Причиною цього була неконструктивна позиція російської федерації

- повідомив Тихий.

Ердоган обговорив з путіним його війну проти України та заявив про готовність прийняти третій раунд переговорів 18.07.25, 19:04 • 6873 перегляди

Тодішній міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що під час другого туру перемовин сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

"Ми домовилися про обміни... Ми зосереджуємось на тяжкопоранених. Фокус – на молоді. Також – обмін тілами загиблих...", – сказав міністр оборони під час брифінгу.

Інформацію про обмін полоненими підтвердив і Президент України Володимир Зеленський.

Під час першого туру переговорів, який відбувся 16 травня російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні нові вимоги, які були неприйнятні для української делегації. За словами Георгія Тихого, українська сторона трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.

Тихий тоді наголосив, що українській делегації вдалося реально домовитися щодо однієї позиції - обміну "1000 на 1000", то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливою щонайменше 1000 українських родин.

При цьому на обох раундах переговорів у Стамбулі (16 травня і 2 червня), російська делегація фактично зривала процес, виголошуючи лише свої ультиматуми. Чи вдасться під час третього раунду Стамбульських перемовин просунутися в напрямку важливих політичних рішень – стане відомо вже незабаром.

Анкара не бачить проблеми щодо зустрічі Зеленського, Трампа і путіна під головуванням Ердогана08.07.25, 11:20 • 1478 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9