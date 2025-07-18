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Ердоган обговорив з путіним його війну проти України та заявив про готовність прийняти третій раунд переговорів

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Президенти Туреччини та Росії обговорили війну в Україні та ситуацію в Сирії. Ердоган підтвердив готовність Туреччини провести третій раунд мирних переговорів у Стамбулі.

Ердоган обговорив з путіним його війну проти України та заявив про готовність прийняти третій раунд переговорів

Президент Туреччини Раджип Таїп Ердоган і російський диктатор володимир путін обговорили телефоном війну росії проти України. Також вони підняли тему можливого третього туру переговорів у Стамбулі, пише УНН з посиланням на Report News Agency.

Деталі

Ердоган та путін провели телефонну розмову, під час якої вони обговорили двосторонні відносини та інші важливі питання. Зокрема йшлося про війну росії проти України та ситуація в Сирії.

В процесі розмови Ердоган наголосив на важливості відновлення діалогу між Києвом та москвою. Він підтвердив готовність Туреччини провести третій раунд мирних переговорів у Стамбулі.

Доповнення

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Володимир Зеленський, Дональд Трамп та володимир путін не бачать проблем для зустрічі на рівні лідерів. Фідан нагадав, що переговори у Стамбулі були моментом, коли росія та Україна найбільше наблизились до миру.

Ердоган заявив про постійний діалог з Україною та росією для організації третього раунду переговорів. Туреччина прагне справедливого та тривалого миру, надаючи пріоритет дипломатії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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