Эрдоган обсудил с путиным его войну против Украины и заявил о готовности принять третий раунд переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор владимир путин обсудили по телефону войну россии против Украины. Также они подняли тему возможного третьего тура переговоров в Стамбуле, пишет УНН со ссылкой на Report News Agency.

Детали

Эрдоган и путин провели телефонный разговор, во время которого они обсудили двусторонние отношения и другие важные вопросы. В частности, речь шла о войне россии против Украины и ситуации в Сирии.

В процессе разговора Эрдоган подчеркнул важность возобновления диалога между Киевом и москвой. Он подтвердил готовность Турции провести третий раунд мирных переговоров в Стамбуле.

Дополнение

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Владимир Зеленский, Дональд Трамп и владимир путин не видят проблем для встречи на уровне лидеров. Фидан напомнил, что переговоры в Стамбуле были моментом, когда россия и Украина наиболее приблизились к миру.

Эрдоган заявил о постоянном диалоге с Украиной и россией для организации третьего раунда переговоров. Турция стремится к справедливому и прочному миру, отдавая приоритет дипломатии.