Анкара не бачить проблеми щодо зустрічі Зеленського, Трампа і путіна під головуванням Ердогана

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не бачить проблеми щодо спільної зустрічі Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна під головуванням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Деталі

Новиною саміту лідерів є те, що, порівняно з минулим, усі, включаючи пана путіна, не бачать жодної проблеми у зустрічі зі своїми нинішніми колегами. У принципі немає жодної проблеми з тим, що пан Трамп, пан путін і пан Зеленський зберуться разом під головуванням нашого президента - заявив Фідан.

Фідан нагадав, що момент, коли росія та Україна найбільше підійшли до миру, були переговори у Стамбулі. Він заявив, що держава-агресор нібито готова до третього раунду переговорів і що очікується відповідь України.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "дуже важливу і змістовну" розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом. Деталі розмови обіцяють надати незабаром.

кремль прокоментував заяву Дональда Трампа про розчарування підсумками розмови з володимиром путіним, заявивши, що росія продовжить "спецоперацію" через відсутність дипломатичних шляхів. Водночас речник путіна дмитро пєсков зазначив, що росія також зацікавлена в досягненні цілей "політико-дипломатичними" засобами.