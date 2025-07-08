Анкара не видит проблемы во встрече Зеленского, Трампа и путина под председательством Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не видит проблемы в совместной встрече Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Детали

Новостью саммита лидеров является то, что, по сравнению с прошлым, все, включая господина путина, не видят никакой проблемы во встрече со своими нынешними коллегами. В принципе нет никакой проблемы с тем, что господин Трамп, господин путин и господин Зеленский соберутся вместе под председательством нашего президента - заявил Фидан.

Фидан напомнил, что момент, когда россия и Украина больше всего подошли к миру, были переговоры в Стамбуле. Он заявил, что государство-агрессор якобы готово к третьему раунду переговоров и что ожидается ответ Украины.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о "очень важном и содержательном" разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом. Детали разговора обещают предоставить вскоре.

кремль прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании итогами разговора с владимиром путиным, заявив, что россия продолжит "спецоперацию" из-за отсутствия дипломатических путей. В то же время представитель путина дмитрий песков отметил, что россия также заинтересована в достижении целей "политико-дипломатическими" средствами.