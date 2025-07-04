В кремлі прокоментували заяву Трампа про розчарування після розмови з путіним

Офіційний кремль прокоментував заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про розчарування підсумками розмови з російським диктатором володимиром путіним. Зазначається, що росія продовжить "спєцопєоацию", оскільки не бачить дипломатичних шляхів вирішення ситуації, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Безумовно, ми дуже поважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і краще зробити це політико-дипломатичними засобами - заявив речник путіна дмитро пєсков.

При цьому Кремль зробив заяву, що оскільки дипломатія не дає результатів, то так звана "спєцопєрация" юуже прожовжуватися.

Але поки це неможливо, ми продовжуємо нашу спецоперацію. Також президент поінформував свого американського колегу, що ми зараз очікуємо на узгодження дат третього раунду прямих переговорів - говорять росЗМІ.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши ситуацію в Україні. Це відбулося того ж дня, коли Трамп спілкувався з володимиром путіним.