Трамп у день розмови з путіним зідзвонився з Макроном по Україні

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і поговорив про Україну у четвер увечері, у той же день, коли американський лідер говорив з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Le Monde.

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"Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер увечері. Серед головних тем обговорення була ситуація в Україні", - ідеться у повідомленні.

Сторони також, як вказано, обговорили питання, пов'язані з Іраном, та поточні митні переговори між Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

У вівторок президент Франції вперше з 2022 року провів телефонну розмову з володимиром путіним, вказує видання.

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Перед переговорами з Дональдом Трампом президент Франції, як вказано, поговорив з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Вони обговорили ситуацію в Ірані та секторі Газа.

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