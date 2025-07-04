Трамп у день розмови з путіним зідзвонився з Макроном по Україні
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши ситуацію в Україні. Це відбулося того ж дня, коли Трамп спілкувався з Володимиром Путіним.
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і поговорив про Україну у четвер увечері, у той же день, коли американський лідер говорив з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер увечері. Серед головних тем обговорення була ситуація в Україні", - ідеться у повідомленні.
Сторони також, як вказано, обговорили питання, пов'язані з Іраном, та поточні митні переговори між Європейським Союзом та Сполученими Штатами.
У вівторок президент Франції вперше з 2022 року провів телефонну розмову з володимиром путіним, вказує видання.
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Перед переговорами з Дональдом Трампом президент Франції, як вказано, поговорив з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Вони обговорили ситуацію в Ірані та секторі Газа.
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