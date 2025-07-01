Ознайомив з деталями бесіди з путіним: Макрон зателефонував Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови із російським диктатором зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомило джерело.

За словами співрозмовника УНН, розмова Макрона і Зеленського була "конструктивною".

Макрон позвонив після розмови з путіним, розмова пройшла конструктивно, Макрон ознайомив Зеленського з деталями своєї бесіди з путіним