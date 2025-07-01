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Ознайомив з деталями бесіди з путіним: Макрон зателефонував Зеленському

Київ • УНН

 • 129 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон провів конструктивну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським після дзвінка російському диктатору. Макрон поінформував Зеленського про деталі бесіди, де серед іншого говорили про війну в Україні.

Ознайомив з деталями бесіди з путіним: Макрон зателефонував Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови із російським диктатором зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомило джерело. 

За словами співрозмовника УНН, розмова Макрона і Зеленського була "конструктивною".

Макрон позвонив після розмови з путіним, розмова пройшла конструктивно, Макрон ознайомив Зеленського з деталями своєї бесіди з путіним 

- повідомив співрозмовник УНН.

Раніше

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну росії проти України.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна
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