Ознайомив з деталями бесіди з путіним: Макрон зателефонував Зеленському
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон провів конструктивну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським після дзвінка російському диктатору. Макрон поінформував Зеленського про деталі бесіди, де серед іншого говорили про війну в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон після розмови із російським диктатором зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомило джерело.
За словами співрозмовника УНН, розмова Макрона і Зеленського була "конструктивною".
Макрон позвонив після розмови з путіним, розмова пройшла конструктивно, Макрон ознайомив Зеленського з деталями своєї бесіди з путіним
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Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну росії проти України.