Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну росії проти України, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

росЗМІ повідомляють, що диктатор путін та французький лідер Еммануель Макрон буцімто відзначили особливу відповідальність держави-агресора та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру та безпеки, у тому числі у близькосхідному регіоні, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

Через це під час розмови нібито було наголошено на важливості поваги законного права Тегерана на розвиток мирного атома та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, включаючи співпрацю з МАГАТЕ.

Путін і Макрон також висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми було досягнуто виключно політико-дипломатичними засобами.

Під час розгляду ситуації навколо України володимир путін нагадав, що український конфлікт – це прямий наслідок політики західних держав, які протягом багатьох років ігнорували інтереси безпеки росії