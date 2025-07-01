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Макрон поговорив по телефону з російським диктатором путіним - росЗМІ

Київ • УНН

 • 391 перегляди

Президент Франції обговорив телефоном з російським диктатором путіним ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні, а також ядерну програму Ірану. путін заявив, що конфлікт в Україні є наслідком політики західних держав.

Макрон поговорив по телефону з російським диктатором путіним - росЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну росії проти України, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

росЗМІ повідомляють, що диктатор путін та французький лідер Еммануель Макрон буцімто відзначили особливу відповідальність держави-агресора та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру та безпеки, у тому числі у близькосхідному регіоні, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

Через це під час розмови нібито було наголошено на важливості поваги законного права Тегерана на розвиток мирного атома та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, включаючи співпрацю з МАГАТЕ.

Путін і Макрон також висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми було досягнуто виключно політико-дипломатичними засобами.

Під час розгляду ситуації навколо України володимир путін нагадав, що український конфлікт – це прямий наслідок політики західних держав, які протягом багатьох років ігнорували інтереси безпеки росії

- повідомили росЗМІ.

Також, за словами диктатора, західні союзники нібито створювали в Україні антиросійський плацдарм, потурали порушенням прав російськомовних жителів, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій.

Після всього вище сказаного, росЗМІ повідомили, що розмова путіна з Макроном начебто мала змістовний характер.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ефективність американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, таких як Натанз, Ісфахан і Фордо. Він також наголосив на активній позиції президента Трампа щодо припинення вогню в Газі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
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