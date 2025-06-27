Макрон заявив, що удари США по ядерній програмі Ірану були ефективними

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що атаки США на ядерні об'єкти Ірану були ефективними. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо - сказав Макрон журналістам у Брюсселі після саміту лідерів ЄС.

Водночас він попередив, що найгірше, що може статися - це вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, зі свого боку, "в кінцевому підсумку призведе до колективного дрейфу і ослаблення".

Також французький лідер підкреслив, що президент США Дональд Трамп активно наполягає на припиненні вогню в секторі Газа.

Що стосується Гази, я відчув, що президент Трамп був дуже рішучий, дуже рішучий, усвідомлював важливість припинення вогню, і я думаю, що його прихильність має важливе значення в цьому питанні - сказав він.

Макрон додав, що знає, що команда Трампа веде постійні обговорення.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану відкинули його ядерну програму на десятиліття, хоча попередня розвідка вказує на місяці. Трамп вважає, що удари також допомогли наблизити угоду щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, демонструючи значну силу США.