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Макрон заявил, что удары США по ядерной программе Ирана были эффективны

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Франции Макрон заявил об эффективности американских ударов по ядерным объектам Ирана, таких как Натанз, Исфахан и Фордо. Он также отметил активную позицию президента Трампа по прекращению огня в Газе.

Макрон заявил, что удары США по ядерной программе Ирана были эффективны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что атаки США на ядерные объекты Ирана были эффективными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Американские удары оказали реальное влияние на Натанз, Исфахан и Фордо

- сказал Макрон журналистам в Брюсселе после саммита лидеров ЕС.

В то же время он предупредил, что худшее, что может произойти, - это выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Это, в свою очередь, "в конечном итоге приведет к коллективному дрейфу и ослаблению".

Также французский лидер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп активно настаивает на прекращении огня в секторе Газа.

Что касается Газы, я почувствовал, что президент Трамп был очень решителен, очень решителен, осознавал важность прекращения огня, и я думаю, что его приверженность имеет важное значение в этом вопросе

- сказал он.

Макрон добавил, что знает, что команда Трампа ведет постоянные обсуждения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отбросили его ядерную программу на десятилетия, хотя предварительная разведка указывает на месяцы. Трамп считает, что удары также помогли приблизить соглашение по конфликту между Израилем и ХАМАС в Газе, демонстрируя значительную силу США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Брюссель
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