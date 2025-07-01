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Макрон поговорил по телефону с российским диктатором путиным - росСМИ

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Президент Франции обсудил по телефону с российским диктатором путиным ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине, а также ядерную программу Ирана. путин заявил, что конфликт в Украине является следствием политики западных государств.

Макрон поговорил по телефону с российским диктатором путиным - росСМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну россии против Украины, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

рсообщают, что диктатор путин и французский лидер Эмманюэль Макрон якобы отметили особую ответственность государства-агрессора и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения.

Из-за этого во время разговора якобы была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжение выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

путин и Макрон также высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами.

При рассмотрении ситуации вокруг Украины владимир путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые в течение многих лет игнорировали интересы безопасности россии.

- сообщили росСМИ.

Также, по словам диктатора, западные союзники якобы создавали в Украине антироссийский плацдарм, потакали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий.

После всего выше сказанного, росСМИ сообщили, что разговор путина с Макроном вроде бы носил содержательный характер.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об эффективности американских ударов по ядерным объектам Ирана, таким как Натанз, Исфахан и Фордо. Он также подчеркнул активную позицию президента Трампа по прекращению огня в Газе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Международное агентство по атомной энергии
Дональд Трамп
Тегеран
Эммануэль Макрон
Франция
Сектор Газа
Украина
Иран
Tesla
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