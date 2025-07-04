Трамп в день разговора с Путиным созвонился с Макроном по Украине
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине. Это произошло в тот же день, когда Трамп общался с Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудил Украину в четверг вечером, в тот же день, когда американский лидер говорил с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
"Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг вечером. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Украине", - говорится в сообщении.
Стороны также, как указано, обсудили вопросы, связанные с Ираном, и текущие таможенные переговоры между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
Во вторник президент Франции впервые с 2022 года провел телефонный разговор с владимиром путиным, указывает издание.
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Перед переговорами с Дональдом Трампом президент Франции, как указано, поговорил с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Они обсудили ситуацию в Иране и секторе Газа.
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