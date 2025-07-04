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Трамп в день разговора с Путиным созвонился с Макроном по Украине

Киев • УНН

 • 335 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине. Это произошло в тот же день, когда Трамп общался с Владимиром Путиным.

Трамп в день разговора с Путиным созвонился с Макроном по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудил Украину в четверг вечером, в тот же день, когда американский лидер говорил с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

"Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг вечером. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны также, как указано, обсудили вопросы, связанные с Ираном, и текущие таможенные переговоры между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Во вторник президент Франции впервые с 2022 года провел телефонный разговор с владимиром путиным, указывает издание.

Ознакомил с деталями беседы с путиным: Макрон позвонил Зеленскому01.07.25, 22:15 • 964 просмотра

Перед переговорами с Дональдом Трампом президент Франции, как указано, поговорил с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Они обсудили ситуацию в Иране и секторе Газа.

путин и Трамп провели почти часовой разговор: среди тем - Украина03.07.25, 19:29 • 1600 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Мохаммед бин Салман
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина
Иран
Tesla
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