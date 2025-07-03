путин и Трамп провели почти часовой разговор: среди тем - Украина
Киев • УНН
Разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа длился почти час. путин подчеркнул готовность россии продолжить переговорный процесс с Украиной.
Разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа длился почти час. Об этом заявил помощник российского диктатора путина Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
путин в разговоре с Трампом подчеркнул готовность россии продолжить переговорный процесс с Украиной
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