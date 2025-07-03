путин и Трамп провели почти часовой разговор: среди тем - Украина

Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии

Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии

Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии

Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии 3 июля, 09:28 • 54011 просмотра

В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план 3 июля, 09:55 • 92074 просмотра