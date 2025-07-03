Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину. Про це заявив помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

путін у розмові з Трампом наголосив на готовності росії продовжити переговорний процес з Україною - заявив Ушаков.

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