путін і Трамп провели майже годинну розмову: серед тем - Україна
Київ • УНН
Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину. путін наголосив на готовності росії продовжити переговорний процес з Україною.
Розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа тривала майже годину. Про це заявив помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
путін у розмові з Трампом наголосив на готовності росії продовжити переговорний процес з Україною
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом03.07.25, 18:32 • 3855 переглядiв