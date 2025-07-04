В кремле прокомментировали заявление Трампа о разочаровании после разговора с путиным

Официальный Кремль прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о разочаровании итогами разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что Россия продолжит "спецоперацию", поскольку не видит дипломатических путей решения ситуации, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Безусловно, мы очень уважительно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и лучше сделать это политико-дипломатическими средствами - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом Кремль сделал заявление, что поскольку дипломатия не дает результатов, то так называемая "спецоперация" будет продолжаться.

Но пока это невозможно, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент проинформировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров - говорят росСМИ.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине. Это произошло в тот же день, когда Трамп общался с Владимиром Путиным.