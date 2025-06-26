Туреччина веде діалог зі рф та Україною щодо проведення третього раунду переговорів

Туреччина проводить діалог з українською та російською сторонами щодо проведення третього раунду переговорів у найближчий період. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, якого цитує CNN Türk, передає УНН.

Деталі

Підтримка України союзниками та результат війни були ще однією темою обговорення на саміті (НАТО – ред.) 24 червня Президент України, мій дорогий друг Володимир Зеленський, також був присутній на вечері, організованій Королем Нідерландів. Як Туреччина, ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на завершення цієї жорстокої війни справедливим і тривалим миром. Ми ведемо діалог зі сторонами щодо проведення третього раунду переговорів у найближчий період - заявив Ердоган.

Він наголошує, що ця війна має закінчитися.

Регіон більше не може цього терпіти. У регіоні має бути побудовано справедливий і міцний мир. Навіть якщо всі відмовляться від миру, ми цього не зробимо. Туреччина надає значення та пріоритет дипломатії у вирішенні конфліктів. Україна та росія неодноразово демонстрували свою довіру до нас - сказав Ердоган.

Президент Туреччини вважає, що переговори, що відбулися у Стамбулі, відкрили двері до миру.

Ми усвідомлюємо, що на місцях відбуваються події, які звужують можливості дипломатії, але ми будемо прагнути навіть невеликої надії на мир. Більше того, на нашу думку, у війні між Україною та росією є більше, ніж просто невелика надія на мир. Ми працюватимемо над тим, щоб знову об'єднати сторони. Навіть якщо це означатиме копання голкою ями для вирішення проблеми, ми це зробимо. Наша кінцева мета — провести зустріч на рівні лідерів нашої країни та побудувати бажаний мир - заявив Ердоган.

Ердоган також заявив про це президенту США Трампу під час їх зустрічі.

Він сказав: "Якщо президент росії володимир путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари". Ми проведемо необхідні переговори та, сподіваємося, зустрінемося якомога швидше - розповів Ердоган про розмову з Трампом.

У кремлі цього тижня очікують "ясності" щодо третього раунду переговорів між рф та Україною

Доповнення

25 червня повідомлялося, що речник президента росії владіміра путіна дмитро пєсков заявив, що домовленості гуманітарного характеру, досягнуті під час попереднього раунду переговорів між росією та Україною, добігають кінця. Наступним кроком стане узгодження дат для можливого продовження діалогу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував на необхідності тиску на росію заради досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших, широких перемовин, зазначивши, що необхідно посилювати економічний тиск та військовий.

Президент України Володимир Зеленський коментував другий раунд переговорів, які Україна і росія провели у Стамбулі 2 червня, де представили власні меморандуми, і за результатами яких прогрес був досягнутий лише щодо обміну військовополоненими. Глава держави вказував, що "питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян".