Турция ведет диалог с рф и Украиной о проведении третьего раунда переговоров

Турция ведет диалог с украинской и российской сторонами о проведении третьего раунда переговоров в ближайший период. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует CNN Türk, передает УНН.

Детали

Поддержка Украины союзниками и результат войны были еще одной темой обсуждения на саммите (НАТО – ред.) 24 июня. Президент Украины, мой дорогой друг Владимир Зеленский, также присутствовал на ужине, организованном Королем Нидерландов. Как Турция, мы продолжаем наши усилия, направленные на завершение этой жестокой войны справедливым и длительным миром. Мы ведем диалог со сторонами о проведении третьего раунда переговоров в ближайший период - заявил Эрдоган.

Он подчеркивает, что эта война должна закончиться.

Регион больше не может этого терпеть. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от мира, мы этого не сделаем. Турция придает значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Украина и россия неоднократно демонстрировали свое доверие к нам - сказал Эрдоган.

Президент Турции считает, что переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру.

Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают возможности дипломатии, но мы будем стремиться даже к небольшой надежде на мир. Более того, по нашему мнению, в войне между Украиной и россией есть больше, чем просто небольшая надежда на мир. Мы будем работать над тем, чтобы снова объединить стороны. Даже если это будет означать копание иголкой ямы для решения проблемы, мы это сделаем. Наша конечная цель — провести встречу на уровне лидеров нашей страны и построить желаемый мир - заявил Эрдоган.

Эрдоган также заявил об этом президенту США Трампу во время их встречи.

Он сказал: "Если президент россии владимир путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я приеду в Стамбул или Анкару". Мы проведем необходимые переговоры и, надеемся, встретимся как можно скорее - рассказал Эрдоган о разговоре с Трампом.

В кремле на этой неделе ожидают "ясности" относительно третьего раунда переговоров между рф и Украиной

Дополнение

25 июня сообщалось, что пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков заявил, что договоренности гуманитарного характера, достигнутые во время предыдущего раунда переговоров между россией и Украиной, подходят к концу. Следующим шагом станет согласование дат для возможного продолжения диалога.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал необходимость давления на россию ради достижения перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров, отметив, что необходимо усиливать экономическое давление и военное.

Президент Украины Владимир Зеленский комментировал второй раунд переговоров, которые Украина и россия провели в Стамбуле 2 июня, где представили собственные меморандумы, и по результатам которых прогресс был достигнут только по обмену военнопленными. Глава государства указывал, что "вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян".