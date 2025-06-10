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"Питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян": Зеленський оцінив переговори з рф

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Зеленський оцінив переговори з росією у Стамбулі. Він наголосив на необхідності сильних посередників та гарантій безпеки для України.

"Питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян": Зеленський оцінив переговори з рф

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи все ще вірить у переговори, другий раунд яких Україна і росія провели у Стамбулі 2 червня, де представили власні меморандуми, і за результатами яких поки що прогрес досягнутий лише щодо обміну військовополоненими. Глава держави вказав, що "питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, опублікованому 10 червня, пише УНН.

Я вважаю, що поки вони йдуть так, як росіяни намагаються їх представити. Вони намагаються послабити позиції західних партнерів щодо росії. Адже так легше. У цьому вони професіонали: абсолютні чемпіони світу з брехні. Якщо говорити дипломатично, то це маніпулятори. Ті, з ким наша делегація веде переговори, теж такі. Тому було б добре, якби країни-посередники не зосереджувалися на тому, що вони можуть втратити від санкцій – з якими економічними недоліками вони зіткнуться чи що станеться з космічним співробітництвом і супутниковим зв’язком – а зосередилися на тому, про що переговори: на війні. На тому, що гинуть люди. Решту можна обговорити на двосторонніх переговорах. Якщо війна залишиться лише частиною більшої головоломки, ваша позиція буде ослаблена. Поки це так, росіяни не змінять свого порядку денного чи своєї брехні. Подивіться, що сталося з обміном полоненими, запланованим на день нашої розмови!

- сказав Зеленський.

"Наш меморандум є основою для переговорів. Виходячи з цього, наша делегація має мандат на обговорення гуманітарних питань - питання військовополонених і викрадених дітей - або припинення вогню. Однак вони не мають повноважень обговорювати суверенітет і територіальну цілісність України. Це наша власна конституційна справа", - зазначив Президент на запитання, у чому українська сторона була б готова піти на компроміс, зважаючи, що, в ідеалі, угода досягається обома сторонами, готовими піти на компроміс щодо своїх умов.

"Ми вже сказали, що не будемо визнавати нині окуповані території де-юре російськими, - підкреслив він.

"Ми також неодноразово говорили, що якщо ми отримаємо адекватні гарантії безпеки, які не дозволять путіну продовжувати війну, то у нас буде час визначитися з територіальними питаннями. Дипломатичним шляхом, а не зброєю. І це вже серйозний компроміс, тому що попереду у нас довгий шлях. Ми хочемо закінчити війну, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона до цього не готова, вона завжди щось придумає", - вів далі Глава держави.

Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум - це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Тому потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах

- наголосив Зеленський.

І додав: "На цей момент Сполучені Штати не здаються сильним посередником: росіяни сказали їм не сидіти за столом, і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо росії".

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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