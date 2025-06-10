"Вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян": Зеленский оценил переговоры с рф

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, все ли еще верит в переговоры, второй раунд которых Украина и Россия провели в Стамбуле 2 июня, где представили собственные меморандумы, и по результатам которых пока прогресс достигнут только по обмену военнопленными. Глава государства указал, что "вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", в интервью венгерскому изданию Válasz Online, опубликованном 10 июня, пишет УНН.

Я считаю, что пока они идут так, как россияне пытаются их представить. Они пытаются ослабить позиции западных партнеров по отношению к России. Ведь так легче. В этом они профессионалы: абсолютные чемпионы мира по лжи. Если говорить дипломатично, то это манипуляторы. Те, с кем наша делегация ведет переговоры, тоже таковы. Поэтому было бы хорошо, если бы страны-посредники не сосредотачивались на том, что они могут потерять от санкций – с какими экономическими недостатками они столкнутся или что произойдет с космическим сотрудничеством и спутниковой связью – а сосредоточились на том, о чем переговоры: на войне. На том, что гибнут люди. Остальное можно обсудить на двусторонних переговорах. Если война останется лишь частью большей головоломки, ваша позиция будет ослаблена. Пока это так, россияне не изменят свою повестку дня или свою ложь. Посмотрите, что произошло с обменом пленными, запланированным на день нашего разговора! - сказал Зеленский.

"Наш меморандум является основой для переговоров. Исходя из этого, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - вопрос военнопленных и похищенных детей - или прекращение огня. Однако они не имеют полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наше собственное конституционное дело", - отметил Президент на вопрос, в чем украинская сторона была бы готова пойти на компромисс, учитывая, что, в идеале, соглашение достигается обеими сторонами, готовыми пойти на компромисс относительно своих условий.

"Мы уже сказали, что не будем признавать ныне оккупированные территории де-юре российскими, - подчеркнул он.

"Мы также неоднократно говорили, что если мы получим адекватные гарантии безопасности, которые не позволят путину продолжать войну, то у нас будет время определиться с территориальными вопросами. Дипломатическим путем, а не оружием. И это уже серьезный компромисс, потому что впереди у нас долгий путь. Мы хотим закончить войну, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона к этому не готова, она всегда что-нибудь придумает", - продолжал Глава государства.

Они даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете. Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Поэтому нужны сильные посредники: чтобы россияне не могли отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах - подчеркнул Зеленский.

И добавил: "На данный момент Соединенные Штаты не кажутся сильным посредником: россияне сказали им не сидеть за столом, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России".

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