"Вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян": Зеленский оценил переговоры с рф

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 44630 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 124632 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 87986 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 84183 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 154256 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 55019 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 48409 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 153477 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 100148 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47183 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.1м/с
42%
756мм
Популярные новости

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

9 июня, 23:50 • 36749 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

10 июня, 02:18 • 38816 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

10 июня, 02:46 • 28483 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

10 июня, 03:15 • 31839 просмотра

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

05:39 • 16171 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 154258 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 163293 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 153478 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 170254 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 156713 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 3518 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

07:28 • 8274 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 36779 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 49894 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 82612 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

"Вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян": Зеленский оценил переговоры с рф

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Зеленский оценил переговоры с россией в Стамбуле. Он отметил необходимость сильных посредников и гарантий безопасности для Украины.

"Вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян": Зеленский оценил переговоры с рф

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, все ли еще верит в переговоры, второй раунд которых Украина и Россия провели в Стамбуле 2 июня, где представили собственные меморандумы, и по результатам которых пока прогресс достигнут только по обмену военнопленными. Глава государства указал, что "вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", в интервью венгерскому изданию Válasz Online, опубликованном 10 июня, пишет УНН.

Я считаю, что пока они идут так, как россияне пытаются их представить. Они пытаются ослабить позиции западных партнеров по отношению к России. Ведь так легче. В этом они профессионалы: абсолютные чемпионы мира по лжи. Если говорить дипломатично, то это манипуляторы. Те, с кем наша делегация ведет переговоры, тоже таковы. Поэтому было бы хорошо, если бы страны-посредники не сосредотачивались на том, что они могут потерять от санкций – с какими экономическими недостатками они столкнутся или что произойдет с космическим сотрудничеством и спутниковой связью – а сосредоточились на том, о чем переговоры: на войне. На том, что гибнут люди. Остальное можно обсудить на двусторонних переговорах. Если война останется лишь частью большей головоломки, ваша позиция будет ослаблена. Пока это так, россияне не изменят свою повестку дня или свою ложь. Посмотрите, что произошло с обменом пленными, запланированным на день нашего разговора!

- сказал Зеленский.

"Наш меморандум является основой для переговоров. Исходя из этого, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - вопрос военнопленных и похищенных детей - или прекращение огня. Однако они не имеют полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наше собственное конституционное дело", - отметил Президент на вопрос, в чем украинская сторона была бы готова пойти на компромисс, учитывая, что, в идеале, соглашение достигается обеими сторонами, готовыми пойти на компромисс относительно своих условий.

"Мы уже сказали, что не будем признавать ныне оккупированные территории де-юре российскими, - подчеркнул он.

"Мы также неоднократно говорили, что если мы получим адекватные гарантии безопасности, которые не позволят путину продолжать войну, то у нас будет время определиться с территориальными вопросами. Дипломатическим путем, а не оружием. И это уже серьезный компромисс, потому что впереди у нас долгий путь. Мы хотим закончить войну, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона к этому не готова, она всегда что-нибудь придумает", - продолжал Глава государства.

Они даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете. Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Поэтому нужны сильные посредники: чтобы россияне не могли отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах

- подчеркнул Зеленский.

И добавил: "На данный момент Соединенные Штаты не кажутся сильным посредником: россияне сказали им не сидеть за столом, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России".

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9