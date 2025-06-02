Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

В Стамбуле сегодня прошел второй раунд переговоров Украины и россии. Во время этой встречи стороны передали друг другу меморандумы, в которых каждая изложила свое видение мирного урегулирования агрессивной войны против Украины. О чем еще смогли договориться стороны в процессе этих переговоров - рассказывает корреспондент УНН.

Обмен пленными и возвращение детей: о чем говорила Украина

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, сообщил, что стороны договорились осуществить очередной обмен военнопленными. При этом внимание будет акцентироваться на тяжелораненых и молодых бойцах.

"Мы договорились об обменах... Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых. Фокус – на молодежи. Также – обмен телами погибших...", – сказал министр обороны во время брифинга.

Информацию об обмене пленными подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Переговоры завершились и я ожидаю полный доклад от министра Умерова. Обменялись документами через турецкую сторону и мы готовим новое освобождение пленных, - сообщил Зеленский.

Умеров добавил, что планируется осуществить масштабное возвращение на Родину тел павших защитников и убитых россиянами гражданских.

"Также мы договорились о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших солдат", - сказал Умеров.

Кроме того, российской стороне был передан список с именами более трех сотен детей, которых государство-агрессор должно вернуть в Украину.

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Украинская сторона предложила российской провести еще одну встречу до конца июня - в период с 20 по 30 июня. При этом Умеров выразил мнение, что все ключевые вопросы этой войны могут быть решены только во время прямой встречи Зеленского и путина.

"Еще одним пунктом повестки дня была - это встреча лидеров. Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча между лидерами может быть с привлечением других лидеров, таких как президент США", - сказал Умеров.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что россия не готова к прекращению огня, хотя работа в этом направлении будет продолжена.

"российская сторона и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня. Определенный период тому президент США предлагал полное прекращение огня и в четверг в пятницу это обсуждалось с американской делегацией в Нью-Йорке и наша делегация их повторно высказала. Эти предложения не были приняты российской стороной. Мы пришли к выводу, что эксперты продолжат это все рассматривать", - отметил Кислица.

Чего добивалась россия

россия во время переговоров в Турции передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня, который состоит из двух частей: как достичь настоящего длительного мира, и какие предпринять шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня.

"Мы передали наш меморандум украинской стороне, который состоит из двух частей: первое, как достичь настоящего длительного мира, и вторая часть - какие предпринять шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Во второй части есть вариативность: пойти этим путем, или тем путем. Меморандум достаточно детальный, проработанный с нашей стороны. Украинская сторона решила взять его на изучение. Изучит, ответит", - сказал заявил глава российской делегации владимир мединский.

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российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы захватчики "спасли" из зоны боевых действий. При этом мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".

"Дети, которые в результате сложной ситуации оказались между двумя огнями, этих детей эвакуировали. Но если есть их родители и даже родственники, их возвращают назад, воссоединяют семьей", - заявил мединский.

мединский также добавил, что россия и Украина готовятся к масштабному обмену пленными, в котором могут быть освобождены от 1 000 до 1 200 военнослужащих. Также организуются медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами.

"Ожидается, что в самый масштабный с начала сво обмена пленными между рф и Украиной войдут от 1 000 до 1 200 человек", - заявил он.

Комментируя требования россиян, Умеров подчеркнул, что государство-агрессор предоставило Украине "мирный меморандум", в котором изложены ее "привычные" уже условия прекращения огня и мирного соглашения.

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Позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессорка требует полностью вывести войска Украины с территорий, на уже частично захватила (Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской).

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В итоге президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры между Украиной и россией прошли "замечательно".

Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам этой встречи. Он также назвал эти цифры "очень большими".