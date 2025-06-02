Україна переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів - Умєров

Українська сторона за підсумками другого раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров у Стамбулі під час пресконференції за підсумками зустрічі делегацій України і рф, передає УНН.

Ще одним пунктом порядку денного було - це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США - сказав Умєров.

Він зазначив, що Україна вважає, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів.

Доповнення

Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі відбувся 2 червня, він тривав понад годину.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками повідомив, що готується новий масштабний обмін полоненими.

Умєров підтвердив: Україна та росія домовилися про новий обмін, фокус - на тяжкопоранених та молоді

Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.

Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, москва, своєю чергою, не давала зворотний зв’язок і показала "меморандум" лише під час зустрічі.

рф лише сьогодні під час перемовин передала свій меморандум українській делегації - Умєров

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров