Україна переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів - Умєров
Київ • УНН
За підсумками переговорів у Стамбулі, Україна вважає, що зустріч лідерів необхідна для вирішення ключових питань. Також передала список дітей для повернення та чекає відповіді.
Українська сторона за підсумками другого раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров у Стамбулі під час пресконференції за підсумками зустрічі делегацій України і рф, передає УНН.
Ще одним пунктом порядку денного було - це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США
Він зазначив, що Україна вважає, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів.
Доповнення
Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі відбувся 2 червня, він тривав понад годину.
Президент України Володимир Зеленський за підсумками повідомив, що готується новий масштабний обмін полоненими.
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