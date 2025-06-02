Украина убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров - Умеров
Киев • УНН
По итогам переговоров в Стамбуле, Украина считает, что встреча лидеров необходима для решения ключевых вопросов. Также передала список детей для возвращения и ждет ответа.
Украинская сторона по итогам второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров в Стамбуле во время пресс-конференции по итогам встречи делегаций Украины и россии, передает УНН.
Еще одним пунктом повестки дня было - это встреча лидеров. Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча между лидерами может быть с привлечением других лидеров, таких как президент США
Он отметил, что Украина считает, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров.
Дополнение
Второй раунд переговоров россии и Украины в дворце Чираган в Стамбуле состоялся 2 июня, он продолжался более часа.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам сообщил, что готовится новый масштабный обмен пленными.
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Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала россии список детей для возвращения и ждет ответа.
Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.
Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, москва, в свою очередь, не давала обратную связь и показала "меморандум" только во время встречи.
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16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была, в частности, достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.
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