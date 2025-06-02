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Украина убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров - Умеров

Киев • УНН

 • 658 просмотра

По итогам переговоров в Стамбуле, Украина считает, что встреча лидеров необходима для решения ключевых вопросов. Также передала список детей для возвращения и ждет ответа.

Украина убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров - Умеров

Украинская сторона по итогам второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров в Стамбуле во время пресс-конференции по итогам встречи делегаций Украины и россии, передает УНН.

Еще одним пунктом повестки дня было - это встреча лидеров. Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча между лидерами может быть с привлечением других лидеров, таких как президент США

- сказал Умеров.

Он отметил, что Украина считает, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров.

Дополнение

Второй раунд переговоров россии и Украины в дворце Чираган в Стамбуле состоялся 2 июня, он продолжался более часа.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам сообщил, что готовится новый масштабный обмен пленными.

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Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала россии список детей для возвращения и ждет ответа.

Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако, об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Украина заранее передала россии документ с условиями прекращения огня, москва, в свою очередь, не давала обратную связь и показала "меморандум" только во время встречи.

рф только сегодня во время переговоров передала свой меморандум украинской делегации - Умеров02.06.25, 16:56 • 1144 просмотра

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была, в частности, достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.

Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 948 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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