Украина и РФ в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров

В Стамбуле во время переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии, передает УНН.

Также мы договорились о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших солдат - сказал Умеров.

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Умеров сообщал, что сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, молодежи.

Также Умеров сообщил, что рф только сегодня во время переговоров передала свой "меморандум" украинской делегации.