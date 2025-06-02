Украина и РФ в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров
Киев • УНН
Во время переговоров в Стамбуле Украина и россия договорились об обмене телами погибших военных в формате 6 тыс. на 6 тыс. Также стороны договорились осуществить обмен с акцентом на тяжелораненых.
В Стамбуле во время переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии, передает УНН.
Также мы договорились о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших солдат
Дополнение
Умеров сообщал, что сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, молодежи.
Также Умеров сообщил, что рф только сегодня во время переговоров передала свой "меморандум" украинской делегации.