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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16262 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Під час переговорів у Стамбулі Україна та росія домовились про обмін тілами загиблих військових у форматі 6 тис. на 6 тис. Також сторони домовились здійснити обмін з акцентом на тяжкопоранених.

Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров

У Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф, передає УНН.

Також ми домовилися про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих солдатів

- сказав Умєров.

Доповнення

Умєров повідомляв, що сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді.

Також Умєров повідомив, що рф лише сьогодні під час перемовин передала свій "меморандум" українській делегації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
Brent Oil
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