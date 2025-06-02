Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров

У Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф, передає УНН.

Також ми домовилися про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих солдатів - сказав Умєров.

Доповнення

Умєров повідомляв, що сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді.

Також Умєров повідомив, що рф лише сьогодні під час перемовин передала свій "меморандум" українській делегації.