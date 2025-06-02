рф лише сьогодні під час перемовин передала свій меморандум українській делегації - Умєров
Київ • УНН
російська федерація передала меморандум українській делегації. Про це повідомив Рустем Умєров, зазначивши, що це сталося сьогодні під час переговорів.
Лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками другого раунду переговорів України і рф у Стамбулі, передає УНН.
Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки
Доповнення
Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.
Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.
За даними Умєрова, також на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді.
Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.
Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі.
16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.