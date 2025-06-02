Переговори росії та України у Стамбулі закінчилися, вони тривали понад годину - росЗМІ
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомили про завершення переговорів між росією та Україною у Стамбулі. За їхніми даними, перемовини тривали більше години.
Російські ЗМІ повідомили, що переговори між росією та Україною у Стамбулі в Туреччині закінчилися, пише УНН.
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"Переговори росії та України у Стамбулі закінчилися", - з посиланням на джерела повідомило одне з державних росЗМІ.
Як вказано, вони тривали понад годину. У росЗМІ стверджують, що вони нібито "йшли російською мовою".
Нагадаємо
Близько 14:45 у МЗС України повідомили, що в Стамбулі в Туреччині розпочався другий раунд українсько-російських переговорів за участю турецької сторони у палаці Чираган у Стамбулі. Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.
Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.
16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.