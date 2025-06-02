У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

У Стамбулі в Туреччині розпочався другий раунд українсько-російських переговорів за участю турецької сторони, повідомили у МЗС України у понеділок, пише УНН.

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони - повідомили у МЗС України у соцмережах.

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Повідомлялося, що обидві делегації прибули на місце українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Як повідомили турецькі дипломатичні джерела турецьким ЗМІ, тристороння зустріч між делегаціями Туреччини, росії та України мала розпочатися в понеділок о 13:00 за місцевим часом у палаці Чираган у Стамбулі. Однак, про її початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Переговори проходитимуть під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, повідомлялося про участь високопосадовців всіх трьох країн, у тому числі директора Національної розвідувальної організації Туреччини (MIT) Ібрагіма Калина.

Доповнення

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині на другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини