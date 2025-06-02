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В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

Киев • УНН

 • 11649 просмотра

В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций. Переговоры проходят в трехстороннем формате, с участием представителей Турции.

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

В Стамбуле в Турции начался второй раунд украинско-российских переговоров с участием турецкой стороны, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и россии в присутствии турецкой стороны

- сообщили в МИД Украины в соцсетях.

Ранее

Сообщалось, что обе делегации прибыли на место украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Как сообщили турецкие дипломатические источники турецким СМИ, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, россии и Украины должна была начаться в понедельник в 13:00 по местному времени во дворце Чираган в Стамбуле. Однако, о ее начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Переговоры будут проходить под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщалось об участии высокопоставленных должностных лиц всех трех стран, в том числе директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына.

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции на второй раунд переговоров с рф.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости02.06.25, 09:58 • 36130 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Стамбул
Турция
Украина
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