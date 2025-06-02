Українська делегація прибула до Стамбула - МЗС

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись
Ексклюзив
06:01 • 16745 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 65112 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 127742 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 153318 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 97062 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 195745 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 163260 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 122004 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108105 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 107244 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
751мм
Популярнi новини

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову перед переговорами у Стамбулі: подробиці

1 червня, 21:27 • 31138 перегляди

Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

1 червня, 23:38 • 35796 перегляди

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

01:39 • 36662 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

02:37 • 19462 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 43290 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 195745 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 255294 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 270019 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 276222 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 374355 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Київ

Туреччина

Китай

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 83960 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 163260 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 109829 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 141768 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 124006 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Українська делегація прибула до Стамбула - МЗС

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Українська делегація вже у Стамбулі, де сьогодні відбудеться другий раунд переговорів з російською федерацією. Про це повідомив речник МЗС України.

Українська делегація прибула до Стамбула - МЗС

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф. Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

Деталі

"Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч запланована на сьогодні у другій половині дня", - повідомив Тихий.

Доповнення

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Наступний раунд переговорів очікується у Стамбулі 2 червня, хоча до цього пропонувалися різні майданчики - у тому числі у Ватикані та Швейцарії. 

Перед цією зустріччю очільник української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію. Російська сторона обіцяного свого "меморандуму" ще не передавала.

Сибіга: росія досі не надала жодного "меморандуму", натомість продовжує атаки01.06.25, 13:35 • 4066 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Стамбул
Туреччина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9