Українська делегація прибула до Стамбула - МЗС
Київ • УНН
Українська делегація вже у Стамбулі, де сьогодні відбудеться другий раунд переговорів з російською федерацією. Про це повідомив речник МЗС України.
Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф. Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.
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"Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч запланована на сьогодні у другій половині дня", - повідомив Тихий.
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16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.
Наступний раунд переговорів очікується у Стамбулі 2 червня, хоча до цього пропонувалися різні майданчики - у тому числі у Ватикані та Швейцарії.
Перед цією зустріччю очільник української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію. Російська сторона обіцяного свого "меморандуму" ще не передавала.
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