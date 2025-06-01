Сибіга: росія досі не надала жодного "меморандуму", натомість продовжує атаки

росія, яка публічно заявляє про нібито готовність до перемовин, досі не передала жодного обіцяного "меморандуму" жодній зі сторін — ні Україні, ні Туреччині, ні США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі в Х, наголосивши, що водночас рф продовжує масовані повітряні атаки по всій території України, передає УНН.

За його словами, від ночі Україна зазнає масштабної повітряної атаки: застосовано балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні дронів-камікадзе.

Хоча росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона нападає, тероризує і руйнує

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Говорячи про зустрічі, росія досі не надіслала ні нам, ні Туреччині, ні Сполученим Штатам, ні будь-кому іншому свій так званий "меморандум". Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість росія здійснює нові смертоносні атаки проти України. На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити і чути справжні "меседжі" Росії, її ракети і безпілотники