Сибіга: росія досі не надала жодного "меморандуму", натомість продовжує атаки
Київ • УНН
росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.
росія, яка публічно заявляє про нібито готовність до перемовин, досі не передала жодного обіцяного "меморандуму" жодній зі сторін — ні Україні, ні Туреччині, ні США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі в Х, наголосивши, що водночас рф продовжує масовані повітряні атаки по всій території України, передає УНН.
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За його словами, від ночі Україна зазнає масштабної повітряної атаки: застосовано балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні дронів-камікадзе.
Хоча росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона нападає, тероризує і руйнує
В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню31.05.25, 16:12 • 94293 перегляди
Говорячи про зустрічі, росія досі не надіслала ні нам, ні Туреччині, ні Сполученим Штатам, ні будь-кому іншому свій так званий "меморандум". Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість росія здійснює нові смертоносні атаки проти України. На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити і чути справжні "меседжі" Росії, її ракети і безпілотники
Доповнення
Він зазначив, що рф стане серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує новий рівень міжнародного тиску. 30 травня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ані в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату. Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна передала росії документ про припинення вогню.
30 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.