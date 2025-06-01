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Сибига: россия до сих пор не предоставила ни одного «меморандума», вместо этого продолжает атаки

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига отметил отсутствие реальных шагов к миру со стороны РФ.

Сибига: россия до сих пор не предоставила ни одного «меморандума», вместо этого продолжает атаки

россия, которая публично заявляет о якобы готовности к переговорам, до сих пор не передала ни одного обещанного "меморандума" ни одной из сторон - ни Украине, ни Турции, ни США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в заметке в Х, подчеркнув, что в то же время рф продолжает массированные воздушные атаки по всей территории Украины, передает УНН.

Детали 

Прислушайтесь к звукам над моим домом - и тысячами украинских домов - сегодня утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары

- пишет Сибига.

По его словам, с ночи Украина подвергается масштабной воздушной атаке: применены баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни дронов-камикадзе.

Хотя россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она нападает, терроризирует и разрушает

- говорится в заметке.

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня31.05.25, 16:12 • 94190 просмотров

Говоря о встречах, россия до сих пор не прислала ни нам, ни Турции, ни Соединенным Штатам, ни кому-либо другому свой так называемый "меморандум". Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Вместо этого россия совершает новые смертоносные атаки против Украины. В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "месседжи" России, ее ракеты и беспилотники

- добавил министр. 

Дополнение

Он отметил, что рф станет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует новый уровень международного давления.  30 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата.  Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина передала россии документ о прекращении огня

 30 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Андрей Сибига
Рустем Умєров
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
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