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В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня
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В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

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В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

Киев • УНН

 • 4640 просмотра

россия не раскрывает содержание меморандума о прекращении огня, чтобы избежать критики до начала переговоров, поскольку план может быть неприемлемым. Лещенко подчеркнул, что это затягивание времени.

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

россия не показывает никому текст своего меморандума о прекращении огня, чтобы его не критиковали до момента переговоров, ведь он, вероятно, будет неприемлемым. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Они пытаются держать всех в неопределенности, чтобы их план, мы уже можем предположить, что он будет ни для кого не приемлемым, не подвергался обесцениванию и критике до момента переговоров. Они затягивают время 

- заявил Лещенко.

По его словам, не показывая план до переговоров россияне не дают возможность оценить жизнеспособность этого плана, способность его выполнить.

Все ждут, время проходит и потом все встретятся и окажется, что этот план россиян ничем не отличается от заявлений небензи (постоянного представителя рф при ООН - ред.) или пескова, соответственно дальше двигаться с этим планом будет очень сложно 

- сказал Лещенко.

В россии назвали условия, при которых могут рассмотреть прекращение огня30.05.25, 18:55 • 3244 просмотра

Лещенко отметил, что они выиграли неделю и на любые претензии скажут: "Мы же в переговорном процессе. Вот наш план. Вы же хотели, мы его вам показываем".

Это называется замыливанием глаз 

- добавил Лещенко.

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата. 

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина передала россии документ о прекращении огня.

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Анна Мурашко

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