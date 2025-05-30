На рівні лідерів України, росії, Туреччини і США: Зеленський обговорив з Ердоганом можливість організації чотиристоронньої зустрічі
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо можливої зустрічі у Стамбулі. Обговорили чотиристоронню зустріч лідерів України, рф, Туреччини та США.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів, передає УНН.
Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави
За його словами, вони говорили про першу зустріч у Стамбулі.
Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей. Обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів
Зеленський додав, що окремо вони говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.
Доповнення
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".