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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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На рівні лідерів України, росії, Туреччини і США: Зеленський обговорив з Ердоганом можливість організації чотиристоронньої зустрічі

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо можливої зустрічі у Стамбулі. Обговорили чотиристоронню зустріч лідерів України, рф, Туреччини та США.

На рівні лідерів України, росії, Туреччини і США: Зеленський обговорив з Ердоганом можливість організації чотиристоронньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів, передає УНН.

Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави

- написав Зеленський.

За його словами, вони говорили про першу зустріч у Стамбулі.

Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей. Обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів 

- розповів Зеленський.

Зеленський додав, що окремо вони говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.

Доповнення

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Андрій Єрмак
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
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