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На уровне лидеров Украины, россии, Турции и США: Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность организации четырехсторонней встречи

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно возможной встречи в Стамбуле. Обсудили четырехстороннюю встречу лидеров Украины, рф, Турции и США.

На уровне лидеров Украины, россии, Турции и США: Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность организации четырехсторонней встречи

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов, передает УНН.

Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства

- написал Зеленский.

По его словам, они говорили о первой встрече в Стамбуле.

Обмен пленными – это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей. Обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Одинаково видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов 

- рассказал Зеленский.

Зеленский добавил, что отдельно они говорили также об участии Турции в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

Дополнение

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а по поводу обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Андрей Ермак
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Хакан Фидан
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