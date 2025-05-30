Підтвердив готовність України продовжити перемовини з рф: Єрмак провів зустріч із главою МЗС Туреччини
Київ • УНН
Андрій Єрмак повідомив про готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню. Туреччина надала майданчик для зустрічі сторін в Стамбулі 16 травня.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і "підтвердив готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню". До зустрічі також долучились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН із посиланням на ОП.
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Єрмак подякував за те, що Туреччина надала свій майданчик для проведення зустрічі з російською стороною в Стамбулі 16 травня, а також підтвердив готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру.
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У зустрічі також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Брусило та Павло Паліса, а також радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.
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