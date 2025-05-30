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Підтвердив готовність України продовжити перемовини з рф: Єрмак провів зустріч із главою МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Андрій Єрмак повідомив про готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню. Туреччина надала майданчик для зустрічі сторін в Стамбулі 16 травня.

Підтвердив готовність України продовжити перемовини з рф: Єрмак провів зустріч із главою МЗС Туреччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і "підтвердив готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню". До зустрічі також долучились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Єрмак подякував за те, що Туреччина надала свій майданчик для проведення зустрічі з російською стороною в Стамбулі 16 травня, а також підтвердив готовність України продовжити перемовини з росією для припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру.

Україна готова до будь-якого дипломатичного формату, який дасть результат. Ми відкриті до всіх кроків, що можуть принести гарантії реальної безпеки. Потрібно більше тиснути на Росію, щоб вона погодилась на безумовне припинення вогню та зупинила свої атаки. На цьому етапі санкції можуть стати найефективнішим засобом 

– сказав керівник Офісу Президента.

Міністр закордонних справ Туреччини розповів про свій візит до росії.

У зустрічі також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Брусило та Павло Паліса, а також радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.

Зеленський подякував Ердогану за сприяння у обміні тисячі українських військових30.05.25, 17:43 • 690 переглядiв

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання членства України в НАТО не було предметом переговорів з російською стороною під час візиту до Москви.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан незабаром приїде до України після візиту до росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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