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Голова МЗС Туреччини заявив, що не обговорював у москві питання щодо НАТО і України

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання членства України в НАТО не було предметом переговорів з російською стороною під час візиту до Москви. Він підкреслив важливість зближення позицій Європи, США і Туреччини щодо цього питання.

Голова МЗС Туреччини заявив, що не обговорював у москві питання щодо НАТО і України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час свого нещодавнього візиту до москви не обговорював питання членства України в НАТО. Про це він повідомив на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Питання НАТО щодо України є дуже серйозною темою для обговорення. Це питання, яке обговорюється протягом тривалого часу. Воно має різні параметри… Позиція НАТО була б більш сприятливою для миру, свободи і стабільності в Україні", - зазначив Фідан.

За його словами, це питання залишається на порядку денному НАТО, однак не було предметом переговорів із російською стороною: "Я не обговорював це питання під час моїх переговорів у росії, і воно не стояло на порядку денному".

Фідан також зазначив, що позиції Європи, США і Туреччини щодо перспектив членства України мають зближуватися: "Це потрібно обговорювати разом. Три позиції повинні якимось чином зустрітися".

Нагадаємо 

29 травня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий російським диктатором володимиром путіним. За інформацією, обговорювалися нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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