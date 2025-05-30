Глава МИД Турции заявил, что не обсуждал в москве вопрос по НАТО и Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время своего недавнего визита в москву не обсуждал вопрос членства Украины в НАТО. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу, передает корреспондент УНН.

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"Вопрос НАТО по Украине является очень серьезной темой для обсуждения. Это вопрос, который обсуждается в течение длительного времени. Он имеет разные параметры… Позиция НАТО была бы более благоприятной для мира, свободы и стабильности в Украине", - отметил Фидан.

По его словам, этот вопрос остается на повестке дня НАТО, однако не был предметом переговоров с российской стороной: "Я не обсуждал этот вопрос во время моих переговоров в россии, и он не стоял на повестке дня".

Фидан также отметил, что позиции Европы, США и Турции относительно перспектив членства Украины должны сближаться: "Это нужно обсуждать вместе. Три позиции должны каким-то образом встретиться".

Напомним

29 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят российским диктатором владимиром путиным. По информации, обсуждались недавние усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и россией.